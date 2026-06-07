Despechadas Night – Karaoke Colectivo Bateau El Alamein Paris

DESPECHADAS NIGHT — EXPERIENCIA FLOTANTE

Despechadas Night es una experiencia única en Francia.

Una catarsis colectiva ambulante que viaja de ciudad en ciudad creando espacios para cantar, sentir y soltarlo todo juntos

Esta vez, la experiencia llega a una péniche en París para una noche especial sobre el agua

Karaoke colectivo latino, momentos catárticos y una energía que no se explica… se vive.

– Gran show drag queen digno de un escenario de bellas artes.

Cada edición es diferente.

Cada ciudad tiene su propia catarsis.

SAMEDI 18 JUIN

Bateau El Alamein – Paris

8 Port de la Gare, 75013 Paris

Ouverture du pont supérieur 18h00

Ouverture de la salle 19h00

( Sauf horaires spécifiques, nous vous accueillons à partir de 20h00 pour les concerts

Les concerts commencent à 20h30-20h45 )

️ Prévente : 17€ (+ frais)

️ Sur place : 19 € (Billets disponibles uniquement à l’entrée, le jour du concert, dans la limite des places disponibles)

Notre lieu se veut inclusif et bienveillant, nous ne tolérons aucune forme de discrimination

Nous vous invitons à signaler à notre staff tout comportement inapproprié lors d’une soirée!

Line up

Despechadas Night – Karaoke Colectivo / Edition flotante.

Le samedi 18 juillet 2026

de 20h30 à 01h30

payant

De 18 à 25 euros.

Public adultes. A partir de 18 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-18T23:30:00+02:00

fin : 2026-07-19T04:30:00+02:00

Date(s) : 2026-07-18T20:30:00+02:00_2026-07-18T01:30:00+02:00

Bateau El Alamein 8, port de la Gare 75013 Paris

comm.elalamein@gmail.com https://www.facebook.com/bateauelalamein https://www.facebook.com/bateauelalamein



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