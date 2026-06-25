Soirée bingo Mairie du 11e arrondissement PARIS

À vos cartons ! La cour de la mairie accueille un grand bingo convivial organisé avec les commerçantes et commerçants du quartier. En famille, entre ami·es ou entre voisin·es, tentez de compléter votre grille au fil des numéros tirés au sort et remportez l’un des nombreux lots offerts par les commerces partenaires. Une animation gratuite, festive et ouverte à toutes et tous pour découvrir autrement les bonnes adresses du 11e et partager un moment chaleureux au cœur de l’arrondissement.

Un carton, quelques numéros et beaucoup de suspense : rejoignez ce grand bingo ouvert à toutes et tous pour partager un moment ludique et tenter de repartir avec de belles surprises.

Le samedi 18 juillet 2026

de 19h00 à 21h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-18T22:00:00+02:00

fin : 2026-07-19T00:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-18T19:00:00+02:00_2026-07-18T21:00:00+02:00

Mairie du 11e arrondissement 12 Place Léon Blum 75011 PARIS

+33155283590



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