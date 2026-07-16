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Villette Tropicale : Soirée Afro-Latino live et DJ à La Petite Halle La Petite Halle Paris

samedi 18 juillet 2026 · La Petite Halle · Paris

Villette Tropicale : Soirée Afro-Latino live et DJ à La Petite Halle La Petite Halle Paris

Informations pratiques

Début
samedi 18 juillet 2026
Fin
dimanche 19 juillet 2026
Lieu
La Petite Halle
Adresse
211 Avenue Jean Jaurès
Ville
75019 Paris
Département
Paris
Tarif
<p>De 5 à 10 euros.</p>

La soirée VILLETTE TROPICALE est de retour !

Préparez-vous pour un voyage caliente entre l’Amérique Latine l’Afrique et les Caraïbes et le Brésil !

RDV pour une belle fiesta tropicale para bailar avec live et DJ set dans la superbe salle de la PETITE HALLE au Parc de La Villette !

A bailar todos avec cette soirée muy caliente !

Live

GRUPO CALENTAO

(SALSA/COLOMBIE)

Clubbing

DJ CUCURUCHO (Tropical vibes)

GROOVALIZACION DJs (Afro/Latin/Caribbean)

La soirée Villette Tropicale revient à La Petite Halle avec une belle fiesta live latino et DJs tropical mix (afro/latin/caraibes) !
Le samedi 18 juillet 2026
de 20h00 à 02h00
gratuit sous condition

De 5 à 10 euros.

Public adultes. A partir de 18 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-18T23:00:00+02:00
fin : 2026-07-19T05:00:00+02:00
Date(s) : 2026-07-18T20:00:00+02:00_2026-07-18T02:00:00+02:00

La Petite Halle 211 Avenue Jean Jaurès  75019 Située en plein coeur du paysage culturel de la Villette, la Petite Halle affichera tout au long de l’année une programmation de lives et DJ sets qui fera écho aux différents lieux du site,sous la direction de Reza Ackbaraly (Jazz à Vienne , Mezzo).
After show de concerts , musiciens , journalistes ou DJ présentant leur coup de coeur musicaux , La Petite Halle se voudra éclectique et différente.Paris
Métro -> 5 : Porte de Pantin (Paris) (121m)
Bus -> 75151 : Porte de Pantin (Paris) (121m)
Vélib -> Cité de la Musique (19.63m)
Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://www.instagram.com/le_bal_tropical_paname/


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