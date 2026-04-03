Sauliac-sur-Célé

Dessin botanique et réalisation d’encre végétale à l’écomusée de Cuzals

Ecomusée de Cuzals Sauliac-sur-Célé Lot

Tarif : 50 – 50 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 10:00:00

fin : 2026-05-30 18:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Découvrez les différentes étapes du dessin botanique, depuis l’observation et les lignes simples du croquis jusqu’aux détails de textures élaborées, en passant par des techniques pour développer les lumières, les nuances, les contrastes et la profondeur de champ du dessin

Découvrez les différentes étapes du dessin botanique, depuis l’observation et les lignes simples du croquis jusqu’aux détails de textures élaborées, en passant par des techniques pour développer les lumières, les nuances, les contrastes et la profondeur de champ du dessin. Apprenez également à réaliser et à utiliser de l’encre métallo-gallique afin d’enrichir votre expérience du dessin botanique.

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Ecomusée de Cuzals Sauliac-sur-Célé 46330 Lot Occitanie

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English :

Discover the different stages of botanical drawing, from observation and simple sketch lines to elaborate textural detail, including techniques for developing light, shade, contrast and depth of field in drawing

L’événement Dessin botanique et réalisation d’encre végétale à l’écomusée de Cuzals Sauliac-sur-Célé a été mis à jour le 2026-04-03 par Pnr des Causses du Quercy