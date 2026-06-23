Dessin, Mathilde Wolff & photographie, Jérôme Pérez art contemporain Rue d’Argouges Gratot
Dessin, Mathilde Wolff & photographie, Jérôme Pérez art contemporain Rue d’Argouges Gratot jeudi 2 juillet 2026.
Gratot
Dessin, Mathilde Wolff & photographie, Jérôme Pérez art contemporain
Rue d’Argouges Château de Gratot Gratot Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-07-02
fin : 2026-09-02
Date(s) :
2026-07-02
Dessin, Mathilde Wolff & photographie, Jérôme Pérez art contemporain
Compris avec le prix de la visite du château de Gratot.
Le Château de Gratot accueille du 2 juillet au 20 septembre 2026 deux expositions d’art contemporain réunissant les œuvres de Mathilde Wolff et Jérôme Perez. Entre dessin, photographie et abstraction, ces deux artistes proposent un regard sensible sur la nature, la lumière et notre perception du réel. .
Rue d’Argouges Château de Gratot Gratot 50200 Manche Normandie +33 2 33 45 18 49 contact@chateaugratot.com
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English : Dessin, Mathilde Wolff & photographie, Jérôme Pérez art contemporain
L’événement Dessin, Mathilde Wolff & photographie, Jérôme Pérez art contemporain Gratot a été mis à jour le 2026-06-23 par Coutances Tourisme
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