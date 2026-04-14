Dessine moi un coin de jardin, Jardin de Brin de folie, Reugny

Dessine moi un coin de jardin Vendredi 5 juin, 14h00 Jardin de Brin de folie Indre-et-Loire

Limité à 2 classes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T14:00:00+02:00 – 2026-06-05T15:00:00+02:00

Fin : 2026-06-05T14:00:00+02:00 – 2026-06-05T15:00:00+02:00

Animation en partenariat avec l’école élémentaire du village de Reugny : après un tour au jardin permacole, chaque enfant choisira la vue qu’il a envie de dessiner.

Jardin de Brin de folie 5 passage de la Gare, Reugny, France Reugny 37380 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 0630253373 https://brindefolie.net http://@Jardin.brindefolie;http://@jardin.brindefolie En 2025 la ravissante maison du Petit Chesney a accueilli Brin de folie, petite entreprise agricole pluriactivités. Lucie et Chloé y ont lancé une production d’aromatiques et de fruits en permaculture, un petit resto- café au jardin, et y ont monté 2 tentes-dômes aménagées mises à la location saisonnière. La saison 2026 accueillera en plus des animations, des soirées à thème, un marché des producteurs, et permettra de privatiser le lieu pour des événements (anniversaires, vin d’honneur, repas entre collègues…) Accès vélo et piéton par la Voie verte et par l’allée des jardins; accès au parking voiture sous les grands arbres face à l’ancienne gare; passer la passerelle au dessus du ruisseau pour entrer au jardin

Animation en partenariat avec l’école élémentaire du village de Reugny : après un tour au jardin permacole, chaque enfant choisira la vue qu’il a envie de dessiner.

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