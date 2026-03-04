Rendez-vous au jardin permacole de Brin de folie, Jardin de Brin de folie, Reugny

Rendez-vous au jardin permacole de Brin de folie Samedi 6 juin, 14h30 Jardin de Brin de folie Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T14:30:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T14:30:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00

« Déambulation artistique au jardin permacole »

Une variété de perspectives dans un jardin mêlant des cultures de fruits et d’aromatiques, et un p’tit resto-café de plein air… ainsi qu’une exposition photo sur la flore du jardin

Jardin de Brin de folie 5 passage de la Gare, Reugny, France Reugny 37380 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 0630253373 https://brindefolie.net http://@Jardin.brindefolie;http://@jardin.brindefolie En 2025 la ravissante maison du Petit Chesney a accueilli Brin de folie, petite entreprise agricole pluriactivités. Lucie et Chloé y ont lancé une production d’aromatiques et de fruits en permaculture, un petit resto- café au jardin, et y ont monté 2 tentes-dômes aménagées mises à la location saisonnière. La saison 2026 accueillera en plus des animations, des soirées à thème, un marché des producteurs, et permettra de privatiser le lieu pour des événements (anniversaires, vin d’honneur, repas entre collègues…) Accès vélo et piéton par la Voie verte et par l’allée des jardins; accès au parking voiture sous les grands arbres face à l’ancienne gare; passer la passerelle au dessus du ruisseau pour entrer au jardin

« Déambulation artistique au jardin permacole »

©brindefolie