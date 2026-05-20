Dessine-moi une guitare conte musical par Varenfel Escale Culturelle Sérent

Sérent

Dessine-moi une guitare conte musical par Varenfel

Escale Culturelle 17 Rue du Général de Kerhué Sérent Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Ronde, triangulaire, carrée, ovale… Partez à la découverte des guitares du monde entier avec le multi-instrumentiste Varenfel ! Entre le conte et le concert, cette histoire interactive tout public enrichira les connaissances de chacun sur les instruments, l’histoire et la géographie.

45 min de spectacle suivi de 45 min d’éveil musical (les enfants peuvent tester les instruments présentés lors du spectacle).

Auditorium de l’Escale Culturelle, gratuit. Réservation conseillée, places limitées.

Informations et réservations 02 97 75 97 14, mediatheque@serent.bzh .

Escale Culturelle 17 Rue du Général de Kerhué Sérent 56460 Morbihan Bretagne +33 2 97 75 97 14

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English :

L’événement Dessine-moi une guitare conte musical par Varenfel Sérent a été mis à jour le 2026-05-20 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande