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Gala de danse Pirouet’jazz Petit Théâtre de Sérent Sérent

Gala de danse Pirouet’jazz Petit Théâtre de Sérent Sérent samedi 20 juin 2026.

Lieu : Petit Théâtre de Sérent

Adresse : 6 place Saint Pierre

Ville : 56460 Sérent

Département : Morbihan

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Tarif :

Sérent

Gala de danse Pirouet’jazz

Petit Théâtre de Sérent 6 place Saint Pierre Sérent Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-20

Date(s) :
2026-06-20

Gala de danse organisé par l’association sérentaise Pirouet’jazz

À partir de 19h   .

Petit Théâtre de Sérent 6 place Saint Pierre Sérent 56460 Morbihan Bretagne +33 7 50 69 23 55 

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English :

L’événement Gala de danse Pirouet’jazz Sérent a été mis à jour le 2026-05-20 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande

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