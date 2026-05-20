Gala de danse Pirouet’jazz Petit Théâtre de Sérent Sérent
Gala de danse Pirouet’jazz Petit Théâtre de Sérent Sérent samedi 20 juin 2026.
Sérent
Gala de danse Pirouet’jazz
Petit Théâtre de Sérent 6 place Saint Pierre Sérent Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Gala de danse organisé par l’association sérentaise Pirouet’jazz
À partir de 19h .
Petit Théâtre de Sérent 6 place Saint Pierre Sérent 56460 Morbihan Bretagne +33 7 50 69 23 55
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English :
L’événement Gala de danse Pirouet’jazz Sérent a été mis à jour le 2026-05-20 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande
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