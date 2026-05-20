Gala de danse Pirouet’jazz Petit Théâtre de Sérent Sérent

Sérent

Gala de danse Pirouet’jazz

Petit Théâtre de Sérent 6 place Saint Pierre Sérent Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Gala de danse organisé par l’association sérentaise Pirouet’jazz

À partir de 19h .

Petit Théâtre de Sérent 6 place Saint Pierre Sérent 56460 Morbihan Bretagne +33 7 50 69 23 55

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English :

L’événement Gala de danse Pirouet’jazz Sérent a été mis à jour le 2026-05-20 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande