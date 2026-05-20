Rendez-vous , spectacle d’improvisation longue Petit Théâtre de Sérent Sérent
Rendez-vous , spectacle d’improvisation longue Petit Théâtre de Sérent Sérent vendredi 26 juin 2026.
Sérent
Rendez-vous , spectacle d’improvisation longue
Petit Théâtre de Sérent 6 place Saint Pierre Sérent Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26
fin : 2026-06-26
Date(s) :
2026-06-26
A 19 h 30 Cie Formica LE GRAND BINGO
Spectacle comique et Improvisé
Monique et Thérèse, deux vieilles complices, vous invitent à leur grand Bingo.
Elles déménagent leur salon pour que le public soit comme à la maison.
Elles ont des méthodes, sont globalement d’accord sur la marche à suivre, et une certaine idée de comment ça doit se passer.
Il y aura des grilles, des boules, des lots, de la musique, et des surprises parce qu’elles aiment ça. Un peu de chamailleries mais au fond beaucoup d’amour. Imaginer l’une sans l’autre, dame non! Un bingo donc, enfin presque…
20h30 Cie Les 2 du fond RENDEZ-VOUS
Spectacle d’improvisation longue
Rendez-vous, c’est un concept simple mais qui commence à faire ses preuves ! Le principe Le public propose 6 rendez-vous aux comédiens qui doivent les honorer au cours de l’histoire qui sera créée. Rendez-vous est un format long d’improvisation en duo qui vous emmènera donc en partie où vous l’avez choisi, et surtout là où vous ne l’attendez pas. La seule certitude, c’est que vous allez rire ! A partir de 7 ans
A partir de 7 ans
Bar et petit restauration sur place
https://www.helloasso.com/associations/les-egos-cintres/evenements/soiree-theatre-d-improvisation-serent .
Petit Théâtre de Sérent 6 place Saint Pierre Sérent 56460 Morbihan Bretagne +33 6 68 56 56 29
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L’événement Rendez-vous , spectacle d’improvisation longue Sérent a été mis à jour le 2026-05-20 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande