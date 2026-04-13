Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Dessine ton tatouage éphémère, Ludo-médiathèque, Saint-Médard-en-Jalles

Dessine ton tatouage éphémère, Ludo-médiathèque, Saint-Médard-en-Jalles

Dessine ton tatouage éphémère, Ludo-médiathèque, Saint-Médard-en-Jalles mardi 19 mai 2026.

Lieu : Ludo-médiathèque

Adresse : 26, rue aurel Chazeau 33160 Saint-Médard-en-Jalles

Ville : 33160 Saint-Médard-en-Jalles

Département : Gironde

Début : mardi 19 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Tarif : Entrée libre

Dessine ton tatouage éphémère 19 – 30 mai Ludo-médiathèque Gironde

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-19T14:30:00+02:00 – 2026-05-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-05-30T10:00:00+02:00 – 2026-05-30T18:00:00+02:00

Un dessin = un tatouage.
Dessine un personnage, une forme, un symbole, on l’imprime avec la Cricut pour le transformer en tatouage éphémère !
Tatouage à récupérer à partir du 6 juin.

Ludo-médiathèque 26, rue aurel Chazeau 33160 Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Hastignan Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 56 01 40 85 »}]
Dans le cadre du défi sans écran

À voir aussi à Saint-Médard-en-Jalles (Gironde)