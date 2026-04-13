Dessine ton tatouage éphémère, Médiathèque Léopold Sédar Senghor, Saint-Médard-en-Jalles

Dessine ton tatouage éphémère 19 – 30 mai Médiathèque Léopold Sédar Senghor Gironde

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-19T14:30:00+02:00 – 2026-05-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-05-30T10:00:00+02:00 – 2026-05-30T18:00:00+02:00

Un dessin = un tatouage.

Dessine un personnage, une forme, un symbole, on l’imprime avec la Cricut pour le transformer en tatouage éphémère !

Tatouage à récupérer à partir du 6 juin.

Médiathèque Léopold Sédar Senghor Carré des Jalles, place de la République – Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Gajac Gironde Nouvelle-Aquitaine https://mediatheques.saint-medard-en-jalles.fr/iguana/www.main.cls?Surl=accueil [{« type »: « phone », « value »: « 05 57 93 18 50 »}]

Dans le cadre du défi sans écran