Dessiner pour voir. La vue – orienter le regard, voir le jardin, Giardino Bortolotti detto dei Ciucioi, Lavis

Dessiner pour voir. La vue – orienter le regard, voir le jardin Samedi 6 juin, 10h00 Giardino Bortolotti detto dei Ciucioi Trento

Réservé aux adultes (à partir de 16 ans) Maximum 10 participants. Frais d’inscription 5,00 Euro (matériel inclus)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T11:30:00+02:00

Fin : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T11:30:00+02:00

Dessiner pour voir

La vue – orienter le regard, voir le jardin

Un atelier pour adultes pour s’arrêter et observer.

En partant d’une feuille, les participants sont accompagnés pour orienter le regard et voir plus attentivement : la forme, le bord, les lignes internes et les couleurs.

Le dessin devient un outil simple pour ralentir, changer de perspective et saisir des détails qui échappent habituellement.

Avec les pastels sur carton, chacun réalise une étude essentielle, sans avoir besoin de savoir dessiner. On ne cherche pas la perfection, mais un regard plus précis et personnel.

Giardino Bortolotti detto dei Ciucioi Vicolo dei Ciucioi, 1 – 38015 LAVIS (TN) Lavis 38015 Trento Trentino-Alto Adige 0461 1752525- 3498518515 http://www.giardinociucioi.it [{« type »: « link », « value »: « http://www.ecoargentario.it »}, {« type »: « email », « value »: « info@ecoargentario.it »}] Création unique d’un personnage singulier, le Jardin Bortolotti dit des Ciucioi – (dénomination détournée du toponyme en langue allemande Zum Zoll = à la douane) – représente de manière exemplaire la particularité de l’architecture du vert dans le contexte alpin. Le complexe porte le nom de son créateur, Tommaso Bortolotti (Lavis, 1796-1872), qui destina chaque ressource à la réalisation de son projet visionnaire articulé en un mystérieux parcours initiatique remontant sept niveaux de terrasses, caractérisés par de surprenants artifices constructifs fonctionnels à la culture des agrumes et plantes méditerranéennes. Après la mort du propriétaire, l’architecture est restée pratiquement intacte jusqu’au début du XXe siècle, tandis que la végétation d’origine a commencé à se dégrader progressivement; au cours du siècle, le jardin, soumis à de nombreux passages de propriété, a perdu ses caractéristiques formelles, avec l’avancement de la végétation envahissante, des effondrements diffus des A22 Modène – Brennero sortie Interporto Trento Nord. Suivez Via di Spini, continuez sur la SS 12 direction Bolzano puis tournez à droite et prenez Sponda Trentina, puis encore à droite dans Via IV Novembre et puis. à gauche dans Vicolo dei Ciucioi à Lavis. De Trento Bus n. 17 ou Trento-Malé Railway jusqu’à Lavis

Rendez-vous dans le jardin 2026

©franco castellan