DESSOUS DE VERRE EN MOSAÏQUE, Maison de quartier du Courghain, Grande-Synthe

mercredi 23 septembre 2026 · Maison de quartier du Courghain · Grande-Synthe

Informations pratiques

DESSOUS DE VERRE EN MOSAÏQUE Mercredi 23 septembre, 14h30 Maison de quartier du Courghain Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-23T14:30:00+02:00 – 2026-09-23T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-23T14:30:00+02:00 – 2026-09-23T16:30:00+02:00

Maison de quartier du COURGHAIN

La maison de quartier vous propose un atelier mosaïque.

Vous pourrez créer votre propre dessous de verre avec une grande facilité

Maison de quartier du Courghain 59760 Grande-Synthe 59760 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://linscription.com/pro/catalogue-grande-synthe.php »}]

Maison de quartier du COURGHAINLa maison de quartier vous propose un atelier mosaïque.Vous pourrez créer votre propre dessous de verre avec une grande facilité