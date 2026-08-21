DESSOUS DE VERRE EN MOSAÏQUE, Maison de quartier du Courghain, Grande-Synthe
mercredi 23 septembre 2026 · Maison de quartier du Courghain · Grande-Synthe
Informations pratiques
DESSOUS DE VERRE EN MOSAÏQUE Mercredi 23 septembre, 14h30 Maison de quartier du Courghain Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-23T14:30:00+02:00 – 2026-09-23T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-23T14:30:00+02:00 – 2026-09-23T16:30:00+02:00
Maison de quartier du COURGHAIN
La maison de quartier vous propose un atelier mosaïque.
Vous pourrez créer votre propre dessous de verre avec une grande facilité
Maison de quartier du Courghain 59760 Grande-Synthe 59760 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://linscription.com/pro/catalogue-grande-synthe.php »}]
Maison de quartier du COURGHAINLa maison de quartier vous propose un atelier mosaïque.Vous pourrez créer votre propre dessous de verre avec une grande facilité
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