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Destination camping Centre socioculturel Accoord Bout des Landes Nantes

vendredi 17 juillet 2026 · Centre socioculturel Accoord Bout des Landes · Nantes

Destination camping Centre socioculturel Accoord Bout des Landes Nantes

Informations pratiques

Début
vendredi 17 juillet 2026
Fin
vendredi 17 juillet 2026
Heure de début
09:00
Lieu
Centre socioculturel Accoord Bout des Landes
Adresse
12 rue de Concarneau - Nantes
Ville
44300 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
02 40 76 15 52bout-des-landes@accoord.fr

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-17 09:00 – 23:59
Gratuit : non 02 40 76 15 52bout-des-landes@accoord.fr En famille 

Du 15 au 17 juillet 2026, le Camping des Landes s’installe au cœur du quartier pour trois jours d’animations gratuites et conviviales. Au programme : activités sportives, jeux pour tous les âges, ateliers créatifs, spectacles et temps de détente en plein air.Une parenthèse estivale à partager en famille, entre amis ou entre voisins, dans une ambiance chaleureuse et festive au Centre socioculturel Bout des Landes.

Centre socioculturel Accoord Bout des Landes Nantes 44300


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