Destination camping Centre socioculturel Accoord Bout des Landes Nantes
vendredi 17 juillet 2026 · Centre socioculturel Accoord Bout des Landes · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-07-17 09:00 – 23:59
Gratuit : non 02 40 76 15 52bout-des-landes@accoord.fr En famille
Du 15 au 17 juillet 2026, le Camping des Landes s’installe au cœur du quartier pour trois jours d’animations gratuites et conviviales. Au programme : activités sportives, jeux pour tous les âges, ateliers créatifs, spectacles et temps de détente en plein air.Une parenthèse estivale à partager en famille, entre amis ou entre voisins, dans une ambiance chaleureuse et festive au Centre socioculturel Bout des Landes.
Centre socioculturel Accoord Bout des Landes Nantes 44300
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