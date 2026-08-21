Destination Corail, Muséum Henri-Lecoq, Clermont-Ferrand

Informations pratiques

Destination Corail 19 et 20 septembre Muséum Henri-Lecoq Puy-de-Dôme

Durée : 1 h. Tout public à partir de 7 ans. Sans réservation, dans la limite des places disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Plongez au cœur des récifs lors d’une visite guidée pleine de couleurs et de surprises. Une aventure immersive pour comprendre, s’émerveiller et donner envie de protéger ces trésors fragiles des océans.

Durée : 1 h. Tout public à partir de 7 ans. Sans réservation, dans la limite des places disponibles.

Muséum Henri-Lecoq 15 rue Bardoux, 63000 Clermont-Ferrand, France Clermont-Ferrand 63000 Plateau central Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes 0443762560 https://www.clermontmetropole.eu/bouger-se-divertir/le-dynamisme-culturel/les-musees-de-clermont-auvergne-metropole/museum-henri-lecoq Musée de sciences installé depuis 1873 en plein cœur de Clermont-Ferrand, pourvu d’un jardin pédagogique et d’agrément, le muséum Henri Lecoq explore le patrimoine naturel du territoire, animaux, végétaux, roches, fossiles et interroge le visiteur sur l’histoire des sciences et techniques. Tramway : ligne A – arrêt Universités ou Lagarlaye. Bus : lignes B, C, 3, 4, 8, 9, 10, 12, 13, 27 – arrêt Sablon Lafayette.

Plongez au cœur des récifs lors d’une visite guidée pleine de couleurs et de surprises. Une aventure immersive pour comprendre, s’émerveiller et donner envie de protéger ces trésors fragiles des 1 à…

© A. Debard, museum henrir-Lecoq, Clermont Auvergne Métropole