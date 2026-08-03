Informations pratiques

Le Mans

Destins de reines

4 Place des Jacobins Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-14 20:00:00

fin : 2026-11-14 21:30:00

Date(s) :

2026-11-14

Accompagné par la voix renversante de la soprano Patricia Petibon pour les parties chantées, l’ensemble Amarillis dirigé par la flamboyante Héloïse Gaillard tirera le portrait de souveraines tout aussi flamboyantes qui ont marqué l’histoire du monde autant que celle de la musique. .

4 Place des Jacobins Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire

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L’événement Destins de reines Le Mans a été mis à jour le 2026-07-28 par CDT72