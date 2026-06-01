« DÉTAIRE-TOI ! » DE CLÉMENTINE LE BARS Samedi 13 juin, 16h30 Théâtre Jules Julien Haute-Garonne

Entrée libre sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T16:30:00+02:00 – 2026-06-13T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-13T16:30:00+02:00 – 2026-06-13T17:00:00+02:00

Vendredi 12 juin à 19h

Samedi 13 juin à 16h30

Mardi 16 juin à 18h

Durée : 30 minutes

Quel est le lien entre le vivant que l’on apprend à refouler loin à l’intérieur de nous, et le vivant que nous foulons tous les jours ?

Aha, mystère et boule de gomme…

Et bien nous allons ici tenter de naviguer sur une terre aride pour trouver la source qui redonnnerait de l’eau à la Terre et à nos coeurs car :

« Dans ce monde qui se dessèche, si nous ne voulons pas mourir de soif, il nous faudra à chacune et chacun d’entre nous, devenir Source. » Christiane Singer

Distribution :

Jeu : Joanna Lods, Axel Fauvel, Clémentine Le Bars

Regard extérieur : Esteban Pablo

Mise en scène : Clémentine Le Bars, Esteban Pablo

Musique : Margaux Migliorero, Esteban Pablo

Accompagnée par : Hugues Chabalier, Sylvine Lepel-Cointet

Informations pratiques :

Lieu : Parc du Sacré-Cœur – 72 Avenue de Rangueil

Rassemblement devant le théâtre et départ pour le parc à l’heure de la représentation (12 min de marche)

Théâtre Jules Julien 6 avenue des Écoles Jules Julien, 31400 Toulouse, France Toulouse 31400 Rangueil / Sauzelong / Pech-David / Pouvourville Haute-Garonne Occitanie 05 81 91 79 10 https://conservatoire.toulouse.fr/theatre-jules-julien/ [{« type »: « email », « value »: « theatre.julesjulien@mairie-toulouse.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0581917910 »}] Au cœur du quartier Rangueil, le théâtre Jules Julien est un espace de passeurs.En 2016-2017, le Théâtre Jules Julien présente un nouveau projet. Le rattachement au Conservatoire permet de réaffirmer ses missions d’enseignement et de transmission, mais aussi d’insertion professionnelle avec les compagnies émergentes. Métro : ligne B – station Saint-Agne ou Rangueil

→ Projet personnel de Clémentine Le Bars, Cycle Spécialisé 3e année théâtre Conservatoire de Toulouse

Copyright : Clémentine Le Bars