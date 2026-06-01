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(Dé)Tours de Pommiers Pommiers

(Dé)Tours de Pommiers Pommiers samedi 27 juin 2026.

Adresse : Place du 11 Novembre

Ville : 69480 Pommiers

Département : Rhône

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif :

Pommiers

(Dé)Tours de Pommiers

Place du 11 Novembre Pommiers Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 14:30:00
fin : 2026-06-27 17:00:00

Date(s) :
2026-06-27

Promenade-découverte du village et des environs, tours de guet ou de passe-passe, escalier, moulin ou pigeonnier, on n’a pas fini d’en faire le tour !
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Place du 11 Novembre Pommiers 69480 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 19 23 81 69  deuzelles@hotmail.com

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English :

A walking tour to explore the village and its surroundings—watchtowers, gatehouses, staircases, a mill, and a dovecote—there’s still so much more to see!

L’événement (Dé)Tours de Pommiers Pommiers a été mis à jour le 2026-06-12 par Beaujolais Tourisme

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