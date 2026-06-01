(Dé)Tours de Pommiers Pommiers
(Dé)Tours de Pommiers Pommiers samedi 27 juin 2026.
Pommiers
(Dé)Tours de Pommiers
Place du 11 Novembre Pommiers Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 14:30:00
fin : 2026-06-27 17:00:00
Date(s) :
2026-06-27
Promenade-découverte du village et des environs, tours de guet ou de passe-passe, escalier, moulin ou pigeonnier, on n’a pas fini d’en faire le tour !
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Place du 11 Novembre Pommiers 69480 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 19 23 81 69 deuzelles@hotmail.com
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English :
A walking tour to explore the village and its surroundings—watchtowers, gatehouses, staircases, a mill, and a dovecote—there’s still so much more to see!
L’événement (Dé)Tours de Pommiers Pommiers a été mis à jour le 2026-06-12 par Beaujolais Tourisme
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