Cornac

Deudeuch festival à Cornac

Cornac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 10:30:00

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-26

Rassemblement de 2CV, baptêmes en voiture, jeux pour les enfants, foodtruck, musique, exposition, restauration et bar

Rassemblement de 2CV, baptêmes en voiture, jeux pour les enfants, foodtruck, musique, exposition, restauration et bar

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Cornac 46130 Lot Occitanie +33 5 65 38 48 03

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English :

2CV rally, car christenings, games for children, foodtruck, music, exhibition, catering and bar

L’événement Deudeuch festival à Cornac Cornac a été mis à jour le 2026-05-22 par OT Vallée de la Dordogne