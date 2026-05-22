Deudeuch festival à Cornac Cornac
Deudeuch festival à Cornac Cornac dimanche 26 juillet 2026.
Cornac
Deudeuch festival à Cornac
Cornac Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 10:30:00
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-26
Rassemblement de 2CV, baptêmes en voiture, jeux pour les enfants, foodtruck, musique, exposition, restauration et bar
Rassemblement de 2CV, baptêmes en voiture, jeux pour les enfants, foodtruck, musique, exposition, restauration et bar
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Cornac 46130 Lot Occitanie +33 5 65 38 48 03
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English :
2CV rally, car christenings, games for children, foodtruck, music, exhibition, catering and bar
L’événement Deudeuch festival à Cornac Cornac a été mis à jour le 2026-05-22 par OT Vallée de la Dordogne