Cornac

Feu d’artifice à Cornac

Cornac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 23:00:00

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

Dans le cadre des randos des étoiles, un feu d’artifice illuminera le ciel, créant un spectacle féerique pour émerveiller petits et grands

Dans le cadre des randos des étoiles, un feu d’artifice illuminera le ciel, créant un spectacle féerique pour émerveiller petits et grands. Avant, vous pouvez vous régaler avec un plateau Encas disponible de 19h à 21h pour faire le plein d’énergie (Encas sur réservation avant le 5 août)

.

Cornac 46130 Lot Occitanie +33 6 33 05 58 30

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

As part of the star hikes, a fireworks display will light up the sky, creating a magical spectacle to amaze young and old alike

L’événement Feu d’artifice à Cornac Cornac a été mis à jour le 2026-06-01 par OT Vallée de la Dordogne