Feu d’artifice à Cornac Cornac
Feu d’artifice à Cornac Cornac samedi 8 août 2026.
Cornac
Feu d’artifice à Cornac
Cornac Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 23:00:00
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-08-07
Dans le cadre des randos des étoiles, un feu d’artifice illuminera le ciel, créant un spectacle féerique pour émerveiller petits et grands
Dans le cadre des randos des étoiles, un feu d’artifice illuminera le ciel, créant un spectacle féerique pour émerveiller petits et grands. Avant, vous pouvez vous régaler avec un plateau Encas disponible de 19h à 21h pour faire le plein d’énergie (Encas sur réservation avant le 5 août)
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Cornac 46130 Lot Occitanie +33 6 33 05 58 30
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English :
As part of the star hikes, a fireworks display will light up the sky, creating a magical spectacle to amaze young and old alike
L’événement Feu d’artifice à Cornac Cornac a été mis à jour le 2026-06-01 par OT Vallée de la Dordogne
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