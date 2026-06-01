Cornac

Rando des étoiles

Cornac Lot

Tarif : – – 6 EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 21:00:00

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

La Rando des Étoiles 2026 s’annonce comme un rendez-vous incontournable pour tous les amoureux de la nature, de l’astronomie et des moments conviviaux

La Rando des Étoiles 2026 s’annonce comme un rendez-vous incontournable pour tous les amoureux de la nature, de l’astronomie et des moments conviviaux. Organisée dans un cadre naturel exceptionnel, cette randonnée nocturne propose trois circuits variés, permettant à chacun de profiter de cette expérience magique selon ses envies et ses capacités. Pour les marcheurs aguerris ou ceux qui souhaitent vivre une aventure plus longue, le circuit de 8km offre une immersion complète dans la beauté du paysage nocturne. Les participants pourront admirer la nature dans une ambiance paisible, tout en découvrant des points d’observation privilégiés pour contempler le ciel étoilé. Pour ceux qui préfèrent une balade plus courte mais tout aussi enrichissante, le circuit de 4km est idéal. Il permet de profiter pleinement de l’atmosphère nocturne tout en restant accessible à un large public. Et pour les familles ou les personnes souhaitant une promenade encore plus douce, un circuit de 3km a été spécialement conçu pour les poussettes. Facile d’accès, il offre une occasion parfaite de partager cette expérience magique avec les plus jeunes, dans un cadre sécurisé et convivial. À l’arrivée, une délicieuse soupe au fromage sera offerte à tous les participants. La soirée ne s’arrêtera pas là un feu d’artifice illuminera le ciel, créant un spectacle féerique pour émerveiller petits et grands. De plus, avant la marche, vous pourrez vous régaler avec un plateau Encas disponible de 19h à 21h, parfait pour faire le plein d’énergie (Encas sur réservation avant le 5 août) Que vous soyez passionné d’astronomie, amateur de nature ou simplement à la recherche d’une soirée conviviale en famille, la Rando des Étoiles 2026 vous promet une expérience inoubliable sous un ciel étoilé. Venez nombreux partager cette aventure magique et vivre un moment exceptionnel en harmonie avec la nature et le cosmos !

Soupe au fromage offerte à l'arrivée

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Cornac 46130 Lot Occitanie +33 6 33 05 58 30

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English :

La Rando des Étoiles 2026 promises to be an unmissable event for all lovers of nature, astronomy and conviviality

L’événement Rando des étoiles Cornac a été mis à jour le 2026-06-01 par OT Vallée de la Dordogne