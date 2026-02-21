dEUS La Vapeur Dijon

dEUS

La Vapeur 42 Avenue de Stalingrad Dijon Côte-d’Or

Tarif : 5.5 – 5.5 – 33 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-15 18:00:00

fin : 2026-03-15 22:30:00

Date(s) :

2026-03-15

dEUS BE

dEUS annonce une tournée européenne pour célébrer Worst Case Scenario et In a Bar, Under the Sea. Le groupe de rock le plus influent de Belgique interprète l’intégralité des morceaux de ces deux albums révolutionnaires sortis en 1994 et 1996, qui ont changé radicalement leur vie et celle de milliers de fans. Retour aux sources quand leur mélange éclectique de rock, jazz et sons expérimentaux bouleversait la scène musicale européenne. Comprenant tous les tubes et des morceaux jamais joués, c’est un réveil de deux albums toujours urgents et pertinents. .

English : dEUS

