dEUS La Vapeur Dijon
dEUS La Vapeur Dijon dimanche 15 mars 2026.
dEUS
La Vapeur 42 Avenue de Stalingrad Dijon Côte-d’Or
Tarif : 5.5 – 5.5 – 33 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-15 18:00:00
fin : 2026-03-15 22:30:00
Date(s) :
2026-03-15
dEUS BE
dEUS annonce une tournée européenne pour célébrer Worst Case Scenario et In a Bar, Under the Sea. Le groupe de rock le plus influent de Belgique interprète l’intégralité des morceaux de ces deux albums révolutionnaires sortis en 1994 et 1996, qui ont changé radicalement leur vie et celle de milliers de fans. Retour aux sources quand leur mélange éclectique de rock, jazz et sons expérimentaux bouleversait la scène musicale européenne. Comprenant tous les tubes et des morceaux jamais joués, c’est un réveil de deux albums toujours urgents et pertinents. .
La Vapeur 42 Avenue de Stalingrad Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : dEUS
L’événement dEUS Dijon a été mis à jour le 2026-02-21 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)