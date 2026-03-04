dEUS, La Vapeur, Dijon

dEUS Dimanche 15 mars, 18h00 La Vapeur Côte-d’Or

De 5.50 à 33€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-15T18:00:00+01:00 – 2026-03-15T22:30:00+01:00

Fin : 2026-03-15T18:00:00+01:00 – 2026-03-15T22:30:00+01:00

dEUS / BE

dEUS annonce une tournée européenne pour célébrer Worst Case Scenario et In a Bar, Under the Sea. Le groupe de rock le plus influent de Belgique interprète l’intégralité des morceaux de ces deux albums révolutionnaires sortis en 1994 et 1996, qui ont changé radicalement leur vie et celle de milliers de fans. Retour aux sources quand leur mélange éclectique de rock, jazz et sons expérimentaux bouleversait la scène musicale européenne. Comprenant tous les tubes et des morceaux jamais joués, c’est un réveil de deux albums toujours urgents et pertinents.

La Vapeur 42 avenue de Stalingrad 21000 Dijon Dijon 21000 Clos de Pouilly Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 03 80 48 86 00 http://www.lavapeur.com https://www.instagram.com/lavapeurdijon;https://www.facebook.com/lavapeurdijon [{« type »: « link », « value »: « https://www.lavapeur.com/programme/deus »}] Scène de musiques actuelles Accès bus Ligne 6, arrêt “La Vapeur”

Concert, rock La Vapeur Concert

© DR