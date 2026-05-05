Deux cours de Line Dance à suivre, Centre Culturel Breton Yezhou Ha Sevenadur, Saint-Herblain
Deux cours de Line Dance à suivre, Centre Culturel Breton Yezhou Ha Sevenadur, Saint-Herblain dimanche 21 juin 2026.
Deux cours de Line Dance à suivre Dimanche 21 juin, 10h00 Centre Culturel Breton Yezhou Ha Sevenadur Loire-Atlantique
10 € / 18 €
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-21T10:00:00+02:00 – 2026-06-21T12:15:00+02:00
Fin : 2026-06-21T10:00:00+02:00 – 2026-06-21T12:15:00+02:00
Accessible à tous, pas besoin de partenaire
Niveau 1 : 10h-11h : Accessible à tous, pas de prérequis
Niveau 2 : 11h15-12h15 : Pour les danseurs déjà expérimentés ayant un bon sens du rythme, des appuis, des transferts de poids de corps, des orientations…
Bâtiment D (salle de danse)
Centre Culturel Breton Yezhou Ha Sevenadur 12 avenue de l’Angevinière, Saint-Herblain Saint-Herblain 44800 Sillon de Bretagne Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0644759961 »}, {« type »: « link », « value »: « http://nanteswest.free.fr »}, {« type »: « email », « value »: « nantes.west.44@gmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/nantes-west/evenements/line-dance-dim-21-juin-2026 »}]
Danse solo super fun danse danse solo
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