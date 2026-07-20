Deux Jours pour Lire Traverser Dire Jouer Festival LA NUIT DES OURS 2026 Vallée de Chamonix Vallorcine

Informations pratiques

Vallorcine

Deux Jours pour Lire Traverser Dire Jouer Festival LA NUIT DES OURS 2026

Vallée de Chamonix Les Edelweiss, La Petite Diligence et l’église de Vallorcine (74660) / la médiathèque de Chamonix (74400) Vallorcine Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 15:00:00

fin : 2026-08-09 21:30:00

Date(s) :

2026-08-08

DEUX JOURS POUR LIRE TRAVERSER DIRE JOUER rassemblent diverses propositions artistiques Psychosis 2.0, un concert improvisé, 2 rencontres avec l’autrice Marie-Helène Lafon, un concert classique du Duo Wanty et une lecture de l’Amant de Marguerite Duras.

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Vallée de Chamonix Les Edelweiss, La Petite Diligence et l’église de Vallorcine (74660) / la médiathèque de Chamonix (74400) Vallorcine 74660 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 54 60 71 lanuitdesours@gmail.com

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English : Two Days to Read Cross Say Play (LA NUIT DES OURS Festival 2026)

TWO DAYS TO READ CROSS SAY PLAY brings together a variety of artistic events: Psychosis 2.0, an improvised concert, two meetings with author Marie-Hélène Lafon, a classical concert by the Wanty Duo and a reading of Marguerite Duras’s The Lover.

L’événement Deux Jours pour Lire Traverser Dire Jouer Festival LA NUIT DES OURS 2026 Vallorcine a été mis à jour le 2026-07-20 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc