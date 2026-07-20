Deux Jours pour Lire Traverser Dire Jouer Festival LA NUIT DES OURS 2026 Vallée de Chamonix Vallorcine
samedi 8 août 2026 · Vallée de Chamonix · Vallorcine
Informations pratiques
Vallorcine
Deux Jours pour Lire Traverser Dire Jouer Festival LA NUIT DES OURS 2026
Vallée de Chamonix Les Edelweiss, La Petite Diligence et l’église de Vallorcine (74660) / la médiathèque de Chamonix (74400) Vallorcine Haute-Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 15:00:00
fin : 2026-08-09 21:30:00
Date(s) :
2026-08-08
DEUX JOURS POUR LIRE TRAVERSER DIRE JOUER rassemblent diverses propositions artistiques Psychosis 2.0, un concert improvisé, 2 rencontres avec l’autrice Marie-Helène Lafon, un concert classique du Duo Wanty et une lecture de l’Amant de Marguerite Duras.
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Vallée de Chamonix Les Edelweiss, La Petite Diligence et l’église de Vallorcine (74660) / la médiathèque de Chamonix (74400) Vallorcine 74660 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 54 60 71 lanuitdesours@gmail.com
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English : Two Days to Read Cross Say Play (LA NUIT DES OURS Festival 2026)
TWO DAYS TO READ CROSS SAY PLAY brings together a variety of artistic events: Psychosis 2.0, an improvised concert, two meetings with author Marie-Hélène Lafon, a classical concert by the Wanty Duo and a reading of Marguerite Duras’s The Lover.
L’événement Deux Jours pour Lire Traverser Dire Jouer Festival LA NUIT DES OURS 2026 Vallorcine a été mis à jour le 2026-07-20 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc
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