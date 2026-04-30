Deux souffles, une résonance : le noble et le populaire Cosmopolis Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-09 20:00 – 21:00

Gratuit : non Tarifs : 8€/5€

Dialogue entre le jeongga et le geomungo byeongchangHONG Hyun-Soo : chantPARK So-yeon : geomungo, chant La voix des lettrés, chant de cour : Jeongga GagokLa première partie est consacrée au Jeongga Gagok, un répertoire vocal raffiné, chanté autrefois par les lettrés et l’aristocratie coréenne. Cette musique privilégie la lenteur, la respiration longue, le silence autant que le son. La tradition populaire du Geomungo ByeongchangLa chanteuse s’accompagne elle-même au geomungo, instrument emblématique de la musique coréenne. Le chant y est plus direct, narratif, porteur des émotions, des récits et de la vie quotidienne du peuple. Ensemble, Différents – Nées dans des contextes sociaux opposés, ces deux traditions ne cherchent pas l’uniformité. Elles coexistent, affirmant leurs différences, pour mettre en lumière un point commun essentiel : la voix humaine comme expression. Ce concert est proposé dans le cadre du 13e Festival Printemps coréen à découvrir du 6 au 31 mai 2026 à l’Espace Cosmopolis, à la Salle Paul Fort, aux Salons Mauduit, Pannonica, au Printemps des Nefs, Magmaa et Stéréolux.

Cosmopolis Centre-ville Nantes 44000

02 52 10 82 00 https://cosmopolis.nantes.fr/ cosmopolis-nantes@nantesmetropole.fr https://www.billetweb.fr/13e-festival-printemps-coreen



Afficher la carte du lieu Cosmopolis et trouvez le meilleur itinéraire

