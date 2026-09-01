Deuxième édition du triathlon du Jaï Marignane
dimanche 13 septembre 2026 · Marignane
Informations pratiques
Marignane
Deuxième édition du triathlon du Jaï
Dimanche 13 septembre 2026. Plage du Jaï Marignane Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-09-13
Triathlon sur le site de la Plage du Jaï à Marignane.
Une épreuve d’endurance enchainant
– Natation avec un beach start depuis la plage du Jaï
– Vélo sur route fermée
– Course à pied dans le parc des 4 vents
Formats XS et S, en individuel ou en relais.
Entre l’étang de Berre et la Méditerranée, la Plage du Jaï accueille les trois disciplines.
Du format découverte au format sprint, choisissez l’épreuve qui vous correspond
– Format XS (à partir de la catégorie Benjamin) 400m natation 10km vélo 2,5km course à pied.
– Format S (à partir de la catégorie Cadet 750m natation 20km vélo 5km course à pied .
Plage du Jaï Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 66 51 40 79 club@marignane-triathlon.com
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English :
Triathlon at Plage du Ja%EF %E0 Marignane.
An endurance event consisting of:
– Swimming with a beach start from Plage du Ja%EF
– Cycling on a closed road
– Run in the Parc des 4 Vents
XS and S formats, individual or relay.
L’événement Deuxième édition du triathlon du Jaï Marignane a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de Tourisme de Marignane
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