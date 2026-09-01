Remise des prix du concours de poésie Marignane
samedi 12 septembre 2026 · Marignane
Informations pratiques
Marignane
Remise des prix du concours de poésie
Samedi 12 septembre 2026.
A 11h. Parc Ferrage Marignane Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-12
Préparez-vous à célébrer la poésie !
Ne manquez pas ce rendez-vous la cérémonie des récompenses du concours de poésie.
Venez nombreux applaudir les lauréats !
(Ne pas être primé ne signifie pas être dépourvu de talent.)
.
Parc Ferrage Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 31 11 11 standardmairie@ville-marignane.fr
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English :
Get ready to celebrate poetry!
Don’t miss the poetry competition awards ceremony.
Come and applaud the winners!
(Not winning a prize doesn’t mean you’re devoid of talent)
L’événement Remise des prix du concours de poésie Marignane a été mis à jour le 2026-06-03 par Office de Tourisme de Marignane
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