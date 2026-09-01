Informations pratiques

Marignane

Remise des prix du concours de poésie

Samedi 12 septembre 2026.

A 11h. Parc Ferrage Marignane Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

Préparez-vous à célébrer la poésie !

Ne manquez pas ce rendez-vous la cérémonie des récompenses du concours de poésie.

Venez nombreux applaudir les lauréats !

(Ne pas être primé ne signifie pas être dépourvu de talent.)

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Parc Ferrage Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 31 11 11 standardmairie@ville-marignane.fr

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English :

Get ready to celebrate poetry!

Don’t miss the poetry competition awards ceremony.

Come and applaud the winners!

(Not winning a prize doesn’t mean you’re devoid of talent)

L’événement Remise des prix du concours de poésie Marignane a été mis à jour le 2026-06-03 par Office de Tourisme de Marignane