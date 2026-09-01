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AGENDA · Marignane

Remise des prix du concours de poésie Marignane

samedi 12 septembre 2026 · Marignane

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Adresse
Parc Ferrage
Ville
13700 Marignane
Département
Bouches-du-Rhône
Tarif

Marignane

Remise des prix du concours de poésie

Samedi 12 septembre 2026.
A 11h. Parc Ferrage Marignane Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12
fin : 2026-09-12

Date(s) :
2026-09-12

Préparez-vous à célébrer la poésie !
Ne manquez pas ce rendez-vous la cérémonie des récompenses du concours de poésie.
Venez nombreux applaudir les lauréats !
(Ne pas être primé ne signifie pas être dépourvu de talent.)
  .

Parc Ferrage Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 31 11 11  standardmairie@ville-marignane.fr

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English :

Get ready to celebrate poetry!
Don’t miss the poetry competition awards ceremony.
Come and applaud the winners!
(Not winning a prize doesn’t mean you’re devoid of talent)

L’événement Remise des prix du concours de poésie Marignane a été mis à jour le 2026-06-03 par Office de Tourisme de Marignane

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