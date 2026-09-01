Les fêtes provençales Marignane
samedi 12 septembre 2026 · Marignane
Informations pratiques
Marignane
Les fêtes provençales
Samedi 12 septembre 2026.
– Animations de 10h à 12h et de 14h à 17h.
– 16h spectacle pour enfants La mer et ses secrets .
– 17h Musiques et danses avec le groupe provençal Bandura. Cours Mirabeau Marignane Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-12
C’est depuis 2008, que la Ville de Marignane a souhaité renouer fortement avec la tradition provençale tant ses valeurs sont un socle incontournable au bien vivre ensemble.
Ambiance provençale, ambiance festive assurée !
Vous êtes attendus nombreux !
Au programme
– Village, danses, musiques et animations provençaux. En présence des troupes Li Camin de Prouvenço, Lou Fanau et les Cacharelles..
– Vélos d’autrefois.
– Ferme pédagogique d’Espigoule.
– Jeux en bois.
-Salon des écrivains provençaux.
– Le coin des contes et de l’écriture.
– Spectacle pour enfants La mer et ses secrets .
– Musiques et danses Groupe provençal Bandura. .
Cours Mirabeau Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 31 12 97 officedetourisme@ville-marignane.fr
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English :
Since 2008, the City of Marignane has sought to strongly reconnect with Provençal tradition, as its values form an essential foundation for living together harmoniously.
A Provençal atmosphere—a festive atmosphere guaranteed!
We hope to see many of you there!
L’événement Les fêtes provençales Marignane a été mis à jour le 2026-08-26 par Office de Tourisme de Marignane
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