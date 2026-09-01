Informations pratiques

Marignane

Les fêtes provençales

Samedi 12 septembre 2026.

– Animations de 10h à 12h et de 14h à 17h.

– 16h spectacle pour enfants La mer et ses secrets .

– 17h Musiques et danses avec le groupe provençal Bandura. Cours Mirabeau Marignane Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

C’est depuis 2008, que la Ville de Marignane a souhaité renouer fortement avec la tradition provençale tant ses valeurs sont un socle incontournable au bien vivre ensemble.

Ambiance provençale, ambiance festive assurée !

Vous êtes attendus nombreux !

Au programme

– Village, danses, musiques et animations provençaux. En présence des troupes Li Camin de Prouvenço, Lou Fanau et les Cacharelles..

– Vélos d’autrefois.

– Ferme pédagogique d’Espigoule.

– Jeux en bois.

-Salon des écrivains provençaux.

– Le coin des contes et de l’écriture.

– Spectacle pour enfants La mer et ses secrets .

– Musiques et danses Groupe provençal Bandura. .

Cours Mirabeau Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 31 12 97 officedetourisme@ville-marignane.fr

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English :

Since 2008, the City of Marignane has sought to strongly reconnect with Provençal tradition, as its values form an essential foundation for living together harmoniously.

A Provençal atmosphere—a festive atmosphere guaranteed!

We hope to see many of you there!

L’événement Les fêtes provençales Marignane a été mis à jour le 2026-08-26 par Office de Tourisme de Marignane