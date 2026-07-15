Forum des associations de Marignane Rue Marin la Meslée Marignane

Informations pratiques

Marignane

Forum des associations de Marignane

Dimanche 6 septembre 2026 de 10h à 17h. Rue Marin la Meslée Parc Ferrage Marignane Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-06 10:00:00

fin : 2026-09-06 17:00:00

Date(s) :

2026-09-06

Incontournable et traditionnel forum des associations !

Pour tout connaître des associations, venez passer un moment agréable autour de ce rassemblement convivial. Un large panel d’activités vous seront proposées.

Présence aussi de l’Office de Tourisme.

Cette journée d’information et d’échanges permet aux associations de se faire connaître et de venir présenter leur activité auprès du public. .

Rue Marin la Meslée Parc Ferrage Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 31 12 99 mda@ville-marignane.fr

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English :

The traditional and unmissable associations forum!

If you’d like to find out more about our associations, come and spend some time at this convivial gathering. A wide range of activities will be on offer.

The Tourist Office will also be present.

L’événement Forum des associations de Marignane Marignane a été mis à jour le 2026-07-06 par Office de Tourisme de Marignane