Projection et débat Juste une illusion Espace culturel Saint-Exupéry Salle Jean Cocteau Marignane

Informations pratiques

Marignane

Projection et débat Juste une illusion

Mercredi 9 septembre 2026.

A 20h. Espace culturel Saint-Exupéry Salle Jean Cocteau 53-55 avenue Jean Mermoz Marignane Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-09

fin : 2026-09-09

Date(s) :

2026-09-09

Dans le cadre Art et Essai , le Ciné-Club Paradisio propose une soirée projection Juste une illusion (une comédie dramatique). Elle sera suivie d’un débat avec des intervenants très qualifiés et bénévoles.

Vous êtes attendus nombreux.

Un film d’Olivier Nakache, Eric Toledano

Avec Louis Garrel, Camille Cottin, Pierre Lottin



Synopsis

Nous sommes en 1985, Vincent, bientôt 13 ans, vit en banlieue parisienne dans une famille de la classe moyenne, entre un grand frère distant et des parents en conflit permanent. Alors qu’il n’est déjà plus un enfant et qu’il n’est pas encore un adulte nous allons partager ses questions et ses doutes sur l’identité, l’amitié, la famille, la religion, le désir et les premiers élans amoureux.



Une comédie sur cette période de l’enfance où l’espoir de changer le monde n’était pas “Juste une illusion…”

(Source ALLOCINE ) .

Espace culturel Saint-Exupéry Salle Jean Cocteau 53-55 avenue Jean Mermoz Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 10 61 74 23

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English :

As part of its Art and Experiment series, the Cin%E9-Club Paradisio is hosting a film screening: Just an Illusion (a comedy-drama). The screening will be followed by a discussion with highly qualified speakers and volunteers.

We hope to see many of you there.

L’événement Projection et débat Juste une illusion Marignane a été mis à jour le 2026-07-06 par Office de Tourisme de Marignane