Marçais

Deuxième partie d’On ne sait quoi

Place Saint-Maurice Marçais Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-06-05 19:30:00

fin : 2026-06-05 20:40:00

Date(s) :

2026-06-05

Chantier théâtre des amateurs de la Carro. Mise en scène Caroline Vial

Tout est dans le titre !

MAIS ça nous parle d’art et d’amour, de pouvoir et d’emprise, de crime et de vengeance. C’est une vaste farce. Vous verrez notamment un narrateur, des chasseurs, un monstre poulpocéphale, des chiens, des amants, une opération, un remariage…. Un air de vaudeville passé au mixeur… Entrée libre à partir de 12 ans, durée 1h10 .

Place Saint-Maurice Marçais 18170 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 96 46 38 carrosserie.mesnier@wanadoo.fr

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English :

Chantier théâtre des amateurs de la Carro. Directed by Caroline Vial

L’événement Deuxième partie d’On ne sait quoi Marçais a été mis à jour le 2026-05-29 par OT TOURISME-COEUR DE FRANCE