Deuxième partie d’On ne sait quoi Marçais
Deuxième partie d’On ne sait quoi Marçais vendredi 5 juin 2026.
Marçais
Deuxième partie d’On ne sait quoi
Place Saint-Maurice Marçais Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-06-05 19:30:00
fin : 2026-06-05 20:40:00
Date(s) :
2026-06-05
Chantier théâtre des amateurs de la Carro. Mise en scène Caroline Vial
Tout est dans le titre !
MAIS ça nous parle d’art et d’amour, de pouvoir et d’emprise, de crime et de vengeance. C’est une vaste farce. Vous verrez notamment un narrateur, des chasseurs, un monstre poulpocéphale, des chiens, des amants, une opération, un remariage…. Un air de vaudeville passé au mixeur… Entrée libre à partir de 12 ans, durée 1h10 .
Place Saint-Maurice Marçais 18170 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 96 46 38 carrosserie.mesnier@wanadoo.fr
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English :
Chantier théâtre des amateurs de la Carro. Directed by Caroline Vial
L’événement Deuxième partie d’On ne sait quoi Marçais a été mis à jour le 2026-05-29 par OT TOURISME-COEUR DE FRANCE
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