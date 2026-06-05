Sortie bocage avec Suivez la huppe Marçais
Sortie bocage avec Suivez la huppe Marçais samedi 6 juin 2026.
Marçais
Sortie bocage avec Suivez la huppe
Place Saint-Maurice Marçais Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-06-06 16:00:00
fin : 2026-06-06 18:00:00
Date(s) :
2026-06-06
Sortie bocage et observation aquatique
Observez la biodiversité aquatique et jeu concours. Sans réservation .
Place Saint-Maurice Marçais 18170 Cher Centre-Val de Loire
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English :
Bocage outing and aquatic observation
L’événement Sortie bocage avec Suivez la huppe Marçais a été mis à jour le 2026-06-02 par OT TOURISME-COEUR DE FRANCE
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