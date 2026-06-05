Marçais

Sortie bocage avec Suivez la huppe

Place Saint-Maurice Marçais Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-06 16:00:00

fin : 2026-06-06 18:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Sortie bocage et observation aquatique

Observez la biodiversité aquatique et jeu concours. Sans réservation .

Place Saint-Maurice Marçais 18170 Cher Centre-Val de Loire

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English :

Bocage outing and aquatic observation

L’événement Sortie bocage avec Suivez la huppe Marçais a été mis à jour le 2026-06-02 par OT TOURISME-COEUR DE FRANCE