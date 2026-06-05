Marçais

Fiasco

Place Saint-Maurice Marçais Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-06-05 18:30:00

fin : 2026-06-05 18:50:00

Date(s) :

2026-06-05

Chantier théâtre adapté des comédiens amateurs de la Carro

Mise en scène Caroline de Vial

Création collective

– J’ai demandé Vous voulez parlez de quoi cette année ?

– Ils ont répondu Des droits des personnes handicapées, de Indiana Jones, de viol, de l’éducation des enfants, chanter Patricia Kass, imiter Chantal Ladesou, jouer Jules César, parler des droits des femmes, être un présentateur de foot, Maria Bodins… parler aussi d’humiliation, de harcèlement, d’homosexualité.

– J’ai dit Génial, on va faire ça !

Durée 20 minutes. à partir de 10 ans .

Place Saint-Maurice Marçais 18170 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 96 46 38 carrosserie.mesnier@wanadoo.fr

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English :

Adapted theater workshop by Carro amateur actors

Directed by Caroline de Vial

L’événement Fiasco Marçais a été mis à jour le 2026-05-29 par OT TOURISME-COEUR DE FRANCE