Informations pratiques

Beaulieu-sous-la-Roche

Développement de projets de broderie personnels / Apprentissage du crochet de Luneville

École d’Art, Cour des Arts 1 Rue des Sables Beaulieu-sous-la-Roche Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 09:00:00

fin : 2026-09-27 17:30:00

Date(s) :

2026-09-13 2026-09-27

.

École d’Art, Cour des Arts 1 Rue des Sables Beaulieu-sous-la-Roche 85190 Vendée Pays de la Loire +33 6 74 55 33 40 aurorethuault@hotmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Développement de projets de broderie personnels / Apprentissage du crochet de Luneville Beaulieu-sous-la-Roche a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de Tourisme du Pays des Achards