Développement de projets de broderie personnels / Apprentissage du crochet de Luneville École d’Art, Cour des Arts Beaulieu-sous-la-Roche
dimanche 13 septembre 2026 · École d'Art, Cour des Arts · Beaulieu-sous-la-Roche
Informations pratiques
Beaulieu-sous-la-Roche
Développement de projets de broderie personnels / Apprentissage du crochet de Luneville
École d’Art, Cour des Arts 1 Rue des Sables Beaulieu-sous-la-Roche Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 09:00:00
fin : 2026-09-27 17:30:00
Date(s) :
2026-09-13 2026-09-27
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École d’Art, Cour des Arts 1 Rue des Sables Beaulieu-sous-la-Roche 85190 Vendée Pays de la Loire +33 6 74 55 33 40 aurorethuault@hotmail.com
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English :
L’événement Développement de projets de broderie personnels / Apprentissage du crochet de Luneville Beaulieu-sous-la-Roche a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de Tourisme du Pays des Achards
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