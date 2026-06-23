AGENDA · Beaulieu-sous-la-Roche
Fête de l’été Beaulieu-sous-la-Roche
vendredi 10 juillet 2026 · Beaulieu-sous-la-Roche
Informations pratiques
Beaulieu-sous-la-Roche
Fête de l’été
Place du Marché Beaulieu-sous-la-Roche Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 19:00:00
fin : 2026-07-10 23:00:00
Date(s) :
2026-07-10
.
Place du Marché Beaulieu-sous-la-Roche 85190 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 98 80 38
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English :
L’événement Fête de l’été Beaulieu-sous-la-Roche a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de Tourisme du Pays des Achards
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