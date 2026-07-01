Devenez acteur du patrimoine sélestadien, Bibliothèque Humaniste, Sélestat

Informations pratiques

Devenez acteur du patrimoine sélestadien 19 et 20 septembre Bibliothèque Humaniste Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Devenez acteur du patrimoine sélestadien !

Découvrez les missions quotidiennes du service des archives municipales pour préserver notre histoire commune et apprenez les bonnes pratiques pour protéger vos propres documents familiaux.

Aussi, une grande collecte se met en place pour préserver la tradition maraîchère, horticole et arboricole et, pour cela, le service a besoin de vous !

Apportez vos documents antérieurs à 1975 (photographies, écrits, souvenirs des marchés ou de la Saint-Roch) : nous les numériserons sur place et vous repartirez immédiatement avec vos originaux.

Le service recherche, enfin, activement des personnes prêtes à partager leurs souvenirs, lors d’entretiens oraux. Laissez vos coordonnées pour sauvegarder cette mémoire vivante !

Bibliothèque Humaniste Place du Docteur Maurice Kubler, 67600 Sélestat Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est 03 88 58 07 20 https://www.bibliotheque-humaniste.fr/ Installée depuis 1889 dans l’ancienne halle aux blés de Sélestat, la Bibliothèque Humaniste a rouvert ses portes en juin 2018, après quatre années de fermeture pour restructuration, menée par l’architecte Rudy Ricciotti.

Cette bibliothèque conserve un fonds important de manuscrits médiévaux et d’imprimés des XVe et XVIe siècles. L’essentiel de ces ouvrages provient de la bibliothèque paroissiale et de la collection personnelle de l’humaniste alsacien Beatus Rhenanus (1485-1547), inscrite au Registre « Mémoire du monde » de l’UNESCO.

Devenez acteur du patrimoine sélestadien !

©DR