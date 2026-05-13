Devenir Business Angel et financer les startups de l’écosystème ENAC ENAC Alumni Toulouse
Devenir Business Angel et financer les startups de l’écosystème ENAC ENAC Alumni Toulouse mercredi 10 juin 2026.
Devenir Business Angel et financer les startups de l’écosystème ENAC ENAC Alumni Toulouse Mercredi 10 juin, 18h30 sur inscription
ENAC Alumni Angels x Aerospace Angels : devenir Business Angel et financer les startups de l’écosystème ENAC
ENAC Alumni lance ENAC Alumni Angels, une antenne intégrée au sein du réseau national de Business Angels Aerospace Angels, spécialisé dans l’aéronautique et le spatial.
Cette initiative repose sur deux objectifs complémentaires :
permettre aux ENAC Alumni souhaitant devenir Business Angels d’accéder à des opportunités d’investissement et à un cadre structuré d’analyse et d’accompagnement des startups,
faciliter l’accès au financement des startups issues de l’écosystème ENAC en phase de levée de fonds (pré-seed / seed), en les connectant à un réseau d’investisseurs spécialisés du secteur.
Le webinaire permettra notamment de présenter :
le rôle du Business Angel et l’écosystème de l’amorçage,
le fonctionnement d’Aerospace Angels,
le principe et le fonctionnement de l’antenne ENAC Alumni Angels,
les modalités pour rejoindre l’initiative, côté investisseurs comme côté entrepreneurs.
Ce webinaire s’adresse :
aux ENAC Alumni intéressés par l’investissement dans les startups,
ainsi qu’aux entrepreneurs de l’écosystème ENAC souhaitant mieux comprendre les attentes et le fonctionnement d’un réseau de Business Angels.
Intervenants :
Jean-Michel Darroy, Président d’Aerospace Angels
Michel Pradille, Vice-Président en charge du développement national et des partenariats d’Aerospace Angels.
Introduction :
Marc Houalla, Président d’ENAC Alumni.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-06-10T18:30:00.000+02:00
Fin : 2026-06-10T19:30:00.000+02:00
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https://www.alumni.enac.fr/fr/agenda/club-entrepreneuriat-aerospace-angels-1233
ENAC Alumni 7 avenue Edouard Belin 31400 Toulouse Pont des Demoiselles / Ormeau/ Montaudran / La Terrasse / Malepère Toulouse 31400 Haute-Garonne
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