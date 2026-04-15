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Switch’Hour, Bibliobus Tibaous, Toulouse

Switch’Hour, Bibliobus Tibaous, Toulouse

Switch’Hour, Bibliobus Tibaous, Toulouse mercredi 13 mai 2026.

Lieu : Bibliobus Tibaous

Adresse : place des Tibaous

Ville : 31100 Toulouse

Département : Haute-Garonne

Début : mercredi 13 mai 2026

Fin : mercredi 13 mai 2026

Switch’Hour Mercredi 13 mai, 15h30 Bibliobus Tibaous Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-13T15:30:00+02:00 – 2026-05-13T17:00:00+02:00
Fin : 2026-05-13T15:30:00+02:00 – 2026-05-13T17:00:00+02:00

Mercredi 13 mai 16h30-18h
Découvrez un jeu Switch sur le bibliobus.
Durée : 2h
Sur inscription au 05 62 27 63 71 ou à bibliotheque.nomade@mairie-toulouse.fr
Bibliobus Tibaous (place des Tibaous)

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Découvrez un jeu Switch sur le bibliobus.

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