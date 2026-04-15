Switch’Hour, Bibliobus Tibaous, Toulouse
Switch’Hour, Bibliobus Tibaous, Toulouse mercredi 13 mai 2026.
Switch’Hour Mercredi 13 mai, 15h30 Bibliobus Tibaous Haute-Garonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-13T15:30:00+02:00 – 2026-05-13T17:00:00+02:00
Fin : 2026-05-13T15:30:00+02:00 – 2026-05-13T17:00:00+02:00
Mercredi 13 mai 16h30-18h
Découvrez un jeu Switch sur le bibliobus.
Durée : 2h
Sur inscription au 05 62 27 63 71 ou à bibliotheque.nomade@mairie-toulouse.fr
Bibliobus Tibaous (place des Tibaous)
Bibliobus Tibaous place des Tibaous Toulouse 31100 Saint-Simon / Lafourguette / Oncopole Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 05 62 27 63 71 »}, {« type »: « email », « value »: « bibliotheque.nomade@mairie-toulouse.fr »}] [{« link »: « mailto:bibliotheque.nomade@mairie-toulouse.fr »}]
Découvrez un jeu Switch sur le bibliobus.
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