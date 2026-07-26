DEVIENS GÉNIAL Palavas-les-Flots
vendredi 7 août 2026 · Palavas-les-Flots
Informations pratiques
Palavas-les-Flots
DEVIENS GÉNIAL
16 Boulevard Maréchal Joffre Palavas-les-Flots Hérault
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07
fin : 2026-08-21
Date(s) :
2026-08-07 2026-08-09 2026-08-16 2026-08-21 2026-08-23 2026-08-30
Séance cinéma Deviens génial de Léo Grandperret (Durée 1h32)
Mathias est prof et vient enfin d’obtenir sa mutation dans le collège de sa fille. Pourtant à peine arrivé on lui apprend que sa classe d’allemand va fermer, faute d’inscrits. Il décide alors d’organiser un voyage en Allemagne pour motiver les adolescents à choisir la langue et pour le financer, il fait appel à Iris, la responsable du comité de jumelage local. Le hic, c’est que Mathias est prof d’espagnol. .
16 Boulevard Maréchal Joffre Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie +33 6 71 20 34 71
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English : DEVIENS GÉNIAL
Film Screening: Become Awesome by Léo Grandperret (Runtime: 1 hr 32 min)
L’événement DEVIENS GÉNIAL Palavas-les-Flots a été mis à jour le 2026-07-26 par 34 ADT34
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