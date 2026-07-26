Informations pratiques

Palavas-les-Flots

DEVIENS GÉNIAL

16 Boulevard Maréchal Joffre Palavas-les-Flots Hérault

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07

fin : 2026-08-21

Date(s) :

2026-08-07 2026-08-09 2026-08-16 2026-08-21 2026-08-23 2026-08-30

Séance cinéma Deviens génial de Léo Grandperret (Durée 1h32)

Mathias est prof et vient enfin d’obtenir sa mutation dans le collège de sa fille. Pourtant à peine arrivé on lui apprend que sa classe d’allemand va fermer, faute d’inscrits. Il décide alors d’organiser un voyage en Allemagne pour motiver les adolescents à choisir la langue et pour le financer, il fait appel à Iris, la responsable du comité de jumelage local. Le hic, c’est que Mathias est prof d’espagnol. .

16 Boulevard Maréchal Joffre Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie +33 6 71 20 34 71

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English : DEVIENS GÉNIAL

Film Screening: Become Awesome by Léo Grandperret (Runtime: 1 hr 32 min)

L’événement DEVIENS GÉNIAL Palavas-les-Flots a été mis à jour le 2026-07-26 par 34 ADT34