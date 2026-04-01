Deviens un archer romain ! Parc Archéologique Bliesbruck-Reinheim Bliesbruck

Bliesbruck

Deviens un archer romain !

Parc Archéologique Bliesbruck-Reinheim 1 rue Robert schuman Bliesbruck Moselle

Tarif : – – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-04-26 11:00:00

fin : 2026-04-26 12:00:00

Date(s) :

2026-04-26

Les Romae Sagittarii installent leur campement au Parc archéologique ils vous expliqueront tout des techniques de combats et de l’équipement des archers romains.

Trois ateliers participatifs vous permettront de vous exercer au tir à l’arc à l’antique …

Au programme échauffement, apprentissage de la technique et tir en cadence en réponse aux ordres de l’optio (sous-officier).

Informations pratiques

– Les enfants sont acceptés à partir de l’âge de 8 ans.

– Réservation conseillée.Enfants

5 .

Parc Archéologique Bliesbruck-Reinheim 1 rue Robert schuman Bliesbruck 57200 Moselle Grand Est +33 3 87 35 02 20 BLIESBRUCK@culture.moselle.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Romae Sagittarii are setting up camp in the Archaeological Park: they’ll explain all about the fighting techniques and equipment used by Roman archers.

Three participatory workshops will give you the chance to practise ancient archery …

On the program: warm-up, learning technique and shooting in cadence in response to orders from the optio (non-commissioned officer).

Practical information:

– Children aged 8 and over are welcome.

– Reservations recommended.

L’événement Deviens un archer romain ! Bliesbruck a été mis à jour le 2026-04-16 par OT COMMUNAUTAIRE SARREGUEMINES CONFLUENCES