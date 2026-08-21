Devin’chansonnette, Médiathèque municipale Jean-Paul Roussillot, La Guerche-sur-l’Aubois
vendredi 2 octobre 2026 · Médiathèque municipale Jean-Paul Roussillot · La Guerche-sur-l'Aubois
Informations pratiques
Devin’chansonnette 2 et 3 octobre Médiathèque municipale Jean-Paul Roussillot Cher
Pour jouer, l’âge minimum est de 8 ans. Le jeu se déroule à l’accueil. Et la personne devra indiquer son identité, âge, courriel et téléphone sur un bulletin de participation.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-02T15:00:00+02:00 – 2026-10-02T19:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T18:00:00+02:00
Prévue à cet effet dans une boîte, le joueur doit retirer un feuillet à compléter avec des mots manquants dans un texte de comptine ou encore il devra deviner le titre d’une chansonnette.
À l’issue du jeu, deux places de cinémobiles pour une personne pourront être remportées par 3 joueurs ayant trouvé les réponses exactes.
Médiathèque municipale Jean-Paul Roussillot 19 rue Gambetta, 18150 La Guerche sur l’Aubois La Guerche-sur-l’Aubois 18150 Cher Centre-Val de Loire 0248770207
Biblis en folie 2026
© Pixabay
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