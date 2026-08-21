Exposition Les Comptines, Médiathèque municipale Jean-Paul Roussillot, La Guerche-sur-l’Aubois

Informations pratiques

Exposition Les Comptines 2 et 3 octobre Médiathèque municipale Jean-Paul Roussillot Cher

pas de modalités d’inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-02T15:00:00+02:00 – 2026-10-02T19:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T18:00:00+02:00

Une exposition pour tout public avec des textes de comptines choisies et des illustrations merveilleuses.

Médiathèque municipale Jean-Paul Roussillot 19 rue Gambetta, 18150 La Guerche sur l’Aubois La Guerche-sur-l’Aubois 18150 Cher Centre-Val de Loire 0248770207

Biblis en folie 2026

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