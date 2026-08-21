AGENDA · La Guerche-sur-l'Aubois
Exposition Les Comptines, Médiathèque municipale Jean-Paul Roussillot, La Guerche-sur-l’Aubois
vendredi 2 octobre 2026 · Médiathèque municipale Jean-Paul Roussillot · La Guerche-sur-l'Aubois
Informations pratiques
Exposition Les Comptines 2 et 3 octobre Médiathèque municipale Jean-Paul Roussillot Cher
pas de modalités d’inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-02T15:00:00+02:00 – 2026-10-02T19:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T18:00:00+02:00
Une exposition pour tout public avec des textes de comptines choisies et des illustrations merveilleuses.
Médiathèque municipale Jean-Paul Roussillot 19 rue Gambetta, 18150 La Guerche sur l’Aubois La Guerche-sur-l’Aubois 18150 Cher Centre-Val de Loire 0248770207
Biblis en folie 2026
©Pixabay
À voir aussi à La Guerche-sur-l'Aubois (Cher)
- Le Comice Agricole 2026 de La Guerche-sur-l’Aubois La Guerche-sur-l’Aubois 29 août 2026
- Visite libre des expositions du CIAP la Tuilerie, La Tuilerie, La Guerche-sur-l’Aubois 19 septembre 2026
- Marche Gourmande La Guerche-sur-l’Aubois 27 septembre 2026
- Devin’chansonnette, Médiathèque municipale Jean-Paul Roussillot, La Guerche-sur-l’Aubois 2 octobre 2026
- Thé dansant La Guerche-sur-l’Aubois 25 octobre 2026