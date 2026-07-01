DÍA DE LOS MUERTOS FESTIVAL, Palexpo, Le Grand-Saconnex

Informations pratiques

DÍA DE LOS MUERTOS FESTIVAL 31 octobre et 1 novembre Palexpo

CHF 55.- Regular

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-31T18:00:00+01:00 – 2026-10-31T23:59:00+01:00

Fin : 2026-11-01T00:00:00+01:00 – 2026-11-01T06:00:00+01:00

Le DDLM est de retour à PALEXPO pour une deuxième édition qui s’annonce inoubliable ! Un véritable pueblo mexicain sera à nouveau proposé : 10 000 m² de décos flamboyantes, d’artistes d’exception, de danse, de fleurs de cempasúchil et de vibes latinas non-stop !

Village Foodtrucks avec food mexicaine mais aussi d’autres saveurs…

Fiesta hasta que salga el sol : prépare-toi, on ferme les portes à 6 h !

Packs Festival du Soir – Réservez plusieurs événements Festival du Soir et bénéficiez d’une remise exclusive sur le prix de vos billets !

Attention : Megalloween et Dia de Los Muertos ont lieu le même jour mais disposent d’accès distincts. Si vous souhaitez participer aux deux soirées, vous pouvez réserver le pack combiné.

Date : 31/10/2026 – sélectionnez directement dans le sélecteur de billets

Horaires : 18h00 – 06h00

Lieu : Palexpo – Route François-Peyrot 30, 1218 Le Grand-Saconnex, Suisse

Âge requis : 18 ans minimum

♿ Accessibilité : accessible aux personnes à mobilité réduite

Palexpo Route François-PEYROT 30, 1218 Le Grand-Saconnex Le Grand-Saconnex 1218 http://www.palexpo.ch [{« type »: « link », « value »: « https://feverup.com/m/651344?cp_landing=cta_experience&cp_landing_term=cta_experience&cp_landing_source=festivaldusoir&utm_source=direct&thm=13708 »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/salles-culturelles-polyvalentes/palexpo/

Le Festival du Soir présente Día de los Muertos

Village du soir