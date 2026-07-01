POSITIV BY FESTIVAL DU SOIR, Palexpo, Le Grand-Saconnex

Informations pratiques

POSITIV BY FESTIVAL DU SOIR 30 et 31 octobre Palexpo

CHF 52.- Pass Early – CHF 130.- Entrée VIP / Premium

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-30T19:00:00+01:00 – 2026-10-30T23:59:00+01:00

Fin : 2026-10-31T00:00:00+01:00 – 2026-10-31T05:00:00+01:00

POSITIV GENÈVE by FESTIVAL DU SOIR

Habitué aux lieux d’exception et aux expériences hors normes, POSITIV pose cette fois ses valises à Genève pour une édition totalement inédite.

Avec Paul Kalkbrenner, Mind Against, Nicolas Cuer et La Forêt… mais ce n’est que le début.

Pour une nuit unique, Palexpo se métamorphose en un véritable monde à part. Au cœur du site, un immense STRIP immersif prendra vie avec performances, animations, manèges, food corners, bars, artistes déambulants et scénographies spectaculaires.

Ici, vous ne venez pas simplement assister à un festival… Vous entrez dans un univers où chaque détail est pensé pour surprendre, émerveiller et faire vivre une expérience bien au-delà de la musique.

Un line-up d’exception.

Une scénographie monumentale.

Une immersion totale dans un monde où la fête ne connaît aucune limite.

Produit par Village du Soir

Palexpo Route François-PEYROT 30, 1218 Le Grand-Saconnex Le Grand-Saconnex 1218 http://www.palexpo.ch [{« type »: « link », « value »: « https://feverup.com/m/658870?cp_landing=cta_experience&cp_landing_term=cta_experience&cp_landing_source=festivaldusoir&utm_source=direct »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/salles-culturelles-polyvalentes/palexpo/

Habitué aux lieux d’exception et aux expériences hors normes, POSITIV pose cette fois ses valises à Genève pour une édition totalement inédite.

Village du soir