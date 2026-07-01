Megalloween by Festival du Soir, Palexpo, Le Grand-Saconnex

Informations pratiques

Megalloween by Festival du Soir 31 octobre et 1 novembre Palexpo

CHF 36.- Phase 1

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-31T20:00:00+01:00 – 2026-10-31T23:59:00+01:00

Fin : 2026-11-01T00:00:00+01:00 – 2026-11-01T06:00:00+01:00

Après avoir marqué des générations de noctambules, cette soirée devenue incontournable célèbre ses 20 ans avec une version XXL, pensée comme la plus grande, la plus immersive et la plus spectaculaire de son histoire.

Depuis deux décennies, Megalloween transforme Halloween en une véritable expérience collective : une nuit où la fête rencontre l’horreur, où les décors prennent vie, où les créatures sortent de l’ombre et où des milliers de personnes se rassemblent pour vivre bien plus qu’une simple soirée déguisée.

Megalloween, c’est une énergie unique : des costumes spectaculaires, un dancefloor en ébullition, des mises en scène dignes des plus grands films d’horreur et une ambiance qu’on ne retrouve nulle part ailleurs. À chaque détour, une apparition, un frisson ou un souvenir mémorable peut surgir.

Pour cette édition 2026, le Festival du Soir voit encore plus grand. Une scène dédiée deviendra, le temps d’une nuit, un territoire maudit entièrement dédié à l’univers d’Halloween.

20 ans, ça se fête. Mais à Megalloween, ça se fête dans le noir.

Préparez vos costumes. Préparez vos cris. Préparez-vous à vivre la nuit d’Halloween la plus monstrueuse de l’année. Déguisement obligatoire.

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Attention : Megalloween et Dia de Los Muertos ont lieu le même jour mais disposent d’accès distincts. Si vous souhaitez participer aux deux soirées, vous pouvez réserver le pack combiné.

Palexpo Route François-PEYROT 30, 1218 Le Grand-Saconnex Le Grand-Saconnex 1218 http://www.palexpo.ch [{« type »: « link », « value »: « https://feverup.com/m/651251?cp_landing=cta_experience&cp_landing_term=cta_experience&cp_landing_source=festivaldusoir&utm_source=direct&thm=13710 »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/salles-culturelles-polyvalentes/palexpo/

Le samedi 31 octobre 2026, Megalloween revient à Palexpo Genève pour une édition anniversaire hors norme.

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