Diagnostic – Marché aux vélos des Cyclonautes – Melun Val de Seine, Av. de la 7eme Division Blindée Americaine, 77000 Melun, Melun

Diagnostic – Marché aux vélos des Cyclonautes – Melun Val de Seine Dimanche 19 avril, 14h30 Av. de la 7eme Division Blindée Americaine, 77000 Melun Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-19T14:30:00+02:00 – 2026-04-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-04-19T14:30:00+02:00 – 2026-04-19T17:30:00+02:00

Vous souhaitez vendre votre vélo ?

Faites-le diagnostiquer dimanche 19 avril de 14h30 à 17h30, local des Cyclonautes, Avenue de la 7e Division Blindée Américaine (face à l’Escale) à Melun.

Si votre vélo est en bon état, déposez-le dimanche 24 mai de 10h30 à 12h30.

de 10h30 à 12h30. Réparations nécessaires ? Faites-les avant le dépôt.

Matériel accepté :

Vélos classiques enfants et adultes

Equipements vélos (antivols, pompes, etc.)

Vous souhaitez acheter un vélo ?

DIMANCHE 24 MAI de 14h à 16h30

Rendez-vous Avenue de la 7e Division Blindée Américaine, face à l’Escale à Melun.

Bénéficiez de conseils de connaisseurs et de vélos à petits prix

Essayez votre futur deux-roues

Buvette sur place toute la journée

Paiement en espèces

Gravage recommandé pour sécuriser votre vélo (10 €)

Carte d’identité demandée

Av. de la 7eme Division Blindée Americaine, 77000 Melun 77000 Melun Melun 77000 Seine-et-Marne Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « CONTACT@CYCLONAUTES.FR »}]

Vendez et achetez : faites tourner l’économie circulaire, repartez sur deux roues !

CAMVS – Graphisme : youlie