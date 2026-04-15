Diagnostic – Marché aux vélos des Cyclonautes – Melun Val de Seine, Av. de la 7eme Division Blindée Americaine, 77000 Melun, Melun
Diagnostic – Marché aux vélos des Cyclonautes – Melun Val de Seine, Av. de la 7eme Division Blindée Americaine, 77000 Melun, Melun dimanche 19 avril 2026.
Diagnostic – Marché aux vélos des Cyclonautes – Melun Val de Seine Dimanche 19 avril, 14h30 Av. de la 7eme Division Blindée Americaine, 77000 Melun Seine-et-Marne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-19T14:30:00+02:00 – 2026-04-19T17:30:00+02:00
Fin : 2026-04-19T14:30:00+02:00 – 2026-04-19T17:30:00+02:00
Vous souhaitez vendre votre vélo ?
Faites-le diagnostiquer dimanche 19 avril de 14h30 à 17h30, local des Cyclonautes, Avenue de la 7e Division Blindée Américaine (face à l’Escale) à Melun.
- Si votre vélo est en bon état, déposez-le dimanche 24 mai de 10h30 à 12h30.
- Réparations nécessaires ? Faites-les avant le dépôt.
Matériel accepté :
- Vélos classiques enfants et adultes
- Equipements vélos (antivols, pompes, etc.)
Vous souhaitez acheter un vélo ?
DIMANCHE 24 MAI de 14h à 16h30
Rendez-vous Avenue de la 7e Division Blindée Américaine, face à l’Escale à Melun.
- Bénéficiez de conseils de connaisseurs et de vélos à petits prix
- Essayez votre futur deux-roues
- Buvette sur place toute la journée
- Paiement en espèces
- Gravage recommandé pour sécuriser votre vélo (10 €)
- Carte d’identité demandée
Av. de la 7eme Division Blindée Americaine, 77000 Melun 77000 Melun Melun 77000 Seine-et-Marne Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « CONTACT@CYCLONAUTES.FR »}]
Vendez et achetez : faites tourner l’économie circulaire, repartez sur deux roues !
CAMVS – Graphisme : youlie
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