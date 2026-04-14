Mai à Vélo 2026, DDFIP 77, Melun
Mai à Vélo 2026, DDFIP 77, Melun vendredi 1 mai 2026.
Mai à Vélo 2026 1 – 31 mai DDFIP 77 Seine-et-Marne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-01T00:00:00+02:00 – 2026-05-01T01:59:59+02:00
Fin : 2026-05-31T02:00:00+02:00 – 2026-05-31T23:59:59+02:00
DDFIP 77 38 Avenue Thiers, 77000 Melun, France Melun 77000 Seine-et-Marne Ile-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://challenge-maiavelo.geovelo.fr/ »}]
Faites parcourir à votre communauté le plus de kilomètres au mois de mai ! Retrouvez tous les classements sur https://challenge-maiavelo.geovelo.fr/ challenge-id=201801
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