Réunion d’information en visio – Formation Moniteur Éducateur (ME) – IRTS Melun Parmentier, IRTS Melun Parmentier, Melun

Réunion d’information en visio – Formation Moniteur Éducateur (ME) – IRTS Melun Parmentier Mardi 28 avril, 17h00 IRTS Melun Parmentier Seine-et-Marne

Inscription en ligne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-28T17:00:00+02:00 – 2026-04-28T18:00:00+02:00

Fin : 2026-04-28T17:00:00+02:00 – 2026-04-28T18:00:00+02:00

Découvrez la formation de Moniteur Educateur (ME) lors de notre réunion d’information en visio. Une belle occasion de découvrir la formation et avancer concrètement dans votre projet.

Au programme : découverte de la formation ME, présentation du métier, information sur l’admission et le financement et un temps de questions-réponses… bref, tout ce qu’il faut savoir.

Mardi 28 avril 2026

⏰ De 17h à 18h

En visio via Microsoft Teams

Lien d’inscription

À très vite,

L’équipe de l’IRTS Parmentier

IRTS Melun Parmentier 8 bis rue Eugène Gonon, 77000 Melun Melun 77000 Seine-et-Marne Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://v3.oscar-campus.com/irts_paris_parmentier/forms/55/8MbhihY78c5iCoZiHdIE1 »}] [{« link »: « https://v3.oscar-campus.com/irts_paris_parmentier/forms/55/8MbhihY78c5iCoZiHdIE1 »}] https://v3.oscar-campus.com/irts_paris_parmentier/forms/55/8MbhihY78c5iCoZiHdIE1

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